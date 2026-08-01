Американский бизнесмен Илон Маск заявил, что крупнейшие экономики мира находятся на пути к вымиранию из-за падения рождаемости.

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«Они давно движутся к вымиранию», — написал он в соцсети X.

Таким образом Маск прокомментировал опубликованную газетой Financial Times статистику ООН по коэффициенту рождаемости в крупнейших экономиках мира. На графиках, в частности, показано снижение уровня рождаемости в странах ЕС, Великобритании, Японии, Южной Корее, Китае и США.

Ранее заместитель руководителя администрации главы российского государства Максим Орешкин заявил, что на Земле наблюдаются признаки наступающей глобальной демографической катастрофы.