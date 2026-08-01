Армения нашла нового покупателя на свою рыбу

Армения начала поставки рыбной продукции в Грузию
Власти Армении успешно завершили переговоры с грузинской стороной о начале поставок рыбной продукции.
Об этом сообщили в посольстве Армении в Тбилиси.
"Успешно завершились переговоры по вопросу реализации армянской рыбной продукции на грузинском рынке", - говорится в сообщении.
Посольство Армении отдельно подчеркивает, что продолжит работать с грузинской стороной для расширения торгово-экономического сотрудничества.
Стало известно о предстоящих санкциях Армении против России
В июне стало известно, что Россельхознадзор из-за выявленных нарушений ввел ограничения на поставки рыбной продукции из Армении в РФ.