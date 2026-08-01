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Армения начала поставки рыбной продукции в Грузию

ТАСС

Власти Армении успешно завершили переговоры с грузинской стороной о начале поставок рыбной продукции.

Армения нашла нового покупателя на свою рыбу
© РИА Новости

Об этом сообщили в посольстве Армении в Тбилиси.

"Успешно завершились переговоры по вопросу реализации армянской рыбной продукции на грузинском рынке", - говорится в сообщении.

Посольство Армении отдельно подчеркивает, что продолжит работать с грузинской стороной для расширения торгово-экономического сотрудничества.

Стало известно о предстоящих санкциях Армении против России

В июне стало известно, что Россельхознадзор из-за выявленных нарушений ввел ограничения на поставки рыбной продукции из Армении в РФ.

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