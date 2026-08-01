Агентство Bloomberg отмечает, что военные столкновения и аномальные погодные явления стали катализатором мирового продовольственного кризиса.

Наиболее уязвимым регионом по-прежнему остается Черноморская зона: в результате новых ударов по портам в России и Украине стоимость пшеницы на мировом рынке в июле подскочила более чем на 10%.

Параллельно засуха и сильная жара ставят под угрозу сбор урожая в Европе и Австралии, а природное явление Эль-Ниньо осложняет производство риса в азиатских странах.