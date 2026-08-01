Аналитики предупредили о росте цен на продукты во всем мире

Из-за совпадения сразу нескольких негативных факторов в мире может начаться глобальный рост цен на продовольствие. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Агентство пишет, что военные конфликты и ухудшение климата могут негативно повлиять на ключевые сельскохозяйственные регионы мира.

«Это может привести к новой волне роста цен на продовольствие», — отмечает Bloomberg.

Так, на Россию и Украину приходится более 25% мировой торговли пшеницей, почти две трети экспорта подсолнечного масла и десятая часть экспорта кукурузы. Все это везут через Черное море, но судоходство стало опасным, что провоцирует рост цен.

Также положение усугубляют топливный кризис и сложности с поставками удобрений из-за войны США с Ираном.

Среди других факторов — жара и лесные пожары в Европе, засуха в Австралии и Эль-Ниньо. Они также отрицательно влияют на производство пшеницы и риса.

Весной гендиректор Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН Цюй Дунъюй заявил, что блокада Ормуза приведет к сокращению продовольственных поставок в 2026-2027 годы.