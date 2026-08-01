Глава Нацбанка Украины Пышный заявил о приостановке экспорта из страны

Экспорт продукции с Украины существенно задерживается или приостанавливается. Об этом заявил глава украинского Нацбанка Андрей Пышный.

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Он отметил в социальных сетях, что такая ситуация с экспортом продукции стала следствием сложностей с морской логистикой.

«Экспорт продукции существенно задерживается или временно приостанавливается», — написал Пышный.

Ранее депутат Верховной рады Даниил Гетманцев сообщил об отчаянии украинских бизнесменов, вызванном проблемами с логистикой.