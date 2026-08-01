Глава Нацбанка Украины Пышный заявил о приостановке экспорта из страны
Экспорт продукции с Украины существенно задерживается или приостанавливается. Об этом заявил глава украинского Нацбанка Андрей Пышный.
Он отметил в социальных сетях, что такая ситуация с экспортом продукции стала следствием сложностей с морской логистикой.
«Экспорт продукции существенно задерживается или временно приостанавливается», — написал Пышный.
Ранее депутат Верховной рады Даниил Гетманцев сообщил об отчаянии украинских бизнесменов, вызванном проблемами с логистикой.