Япония намерена бороться с падением иены вместе с США

Власти Японии и США впервые за полтора десятилетия осуществили совместную валютную интервенцию, пытаясь остановить обвал иены. Ожидается, что официально об этом объявит министр финансов Японии Сацуки Катаяма уже 3 августа. Информацию со ссылкой на источники в японском правительстве распространило агентство Reuters.

© Московский Комсомолец

По сведениям участников рынка ценных бумаг, Токио и Вашингтон провели серию операций по массовой скупке японской валюты. Цель предпринятых мер — укрепить курс иены, которая на сегодняшний день опустилась по отношению к доллару до минимальной отметки с 1986 года.

Ключевая причина столь резкого ослабления — растущий разрыв между ключевыми ставками двух стран. Несколько дней назад Банк Японии сохранил свою ставку на уровне одного процента, тогда как Федеральная резервная система США продолжает придерживаться жесткой монетарной политики, удерживая ставки на высоком уровне.

Ранее сообщалось, что ЦБ РФ повысил официальный курс доллара.