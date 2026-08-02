Раскрыто, какое решение по добыче нефти сегодня примет ОПЕК+

На сегодняшнем заседании участники нефтяного альянса ОПЕК+ планируют принять решение о согласованном повышении уровня добычи, которое станет важным этапом в изменении текущей рыночной стратегии.

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Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на информированные источники в картеле, с сентября страны-участницы намерены увеличить совокупную добычу на 188 тысяч баррелей в сутки. Это повышение станет финальным шагом в процессе отмены ограничений, введенных еще в 2023 году, которые изначально охватывали объем в 1,65 миллиона баррелей в сутки. Примечательно, что в изначальную группу участников этого соглашения входили Объединенные Арабские Эмираты, но они покинули организацию в мае текущего года, что изменило внутренний баланс сил в альянсе.

После реализации сентябрьского повышения, как отмечают источники, ОПЕК+ возьмет вынужденную паузу в наращивании объемов добычи. Причиной такого решения называется необходимость проведения сложных и многосторонних переговоров относительно новых квот на следующий год. В настоящий момент эксперты организации проводят оценку реальных производственных мощностей каждого из участников, чтобы на основе полученных данных определить базовые уровни добычи на 2027 год. Предполагается, что пауза сохранит действующие с 2022 года сокращения в объеме около двух миллионов баррелей в сутки, которые останутся в силе до достижения консенсуса по распределению дополнительного предложения между странами-экспортерами.

Особую интригу предстоящим переговорам придает позиция некоторых членов ОПЕК+, в частности Ирака, который активно добивается пересмотра своих индивидуальных квот в сторону увеличения. Багдад аргументирует это наращиванием собственных производственных возможностей и необходимостью получения справедливой доли на рынке. При этом семь ключевых участников сделки — Саудовская Аравия, Россия, Ирак, Кувейт, Алжир, Казахстан и Оман — на протяжении большей части текущего года действительно ежемесячно увеличивали квоты. Но, как признают аналитики, реальные объемы поставок на мировые рынки практически не выросли.

Ситуация усугубляется волатильностью на сырьевых рынках. На предыдущей встрече в июле министры энергетики обсуждали возможность пересмотра параметров сделки на фоне падения котировок Brent ниже отметки в 70 долларов за баррель — впервые за последние два года. Одновременно с этим, согласно данным Международного энергетического агентства, мировой спрос на нефть в 2026 году вырос на 1,2 миллиона баррелей в сутки.