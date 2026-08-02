На Украине стали ограничивать продажу дизеля на заправках

Автозаправки на Украине стали ограничивать продажу дизельного топлива до 50-100 л в одни руки. Об этом сообщает местное издание Delo.ua.

По его данным, эти меры чаще всего вводятся на АЗС, стоящих на трассах, где грузовики и фуры стали закупать горючее активнее после того, как цены на АЗС и на нефтебазах почти сравнялись. Дальнобойщики больше не ездят на заправку на нефтебазы, где даже оптовые цены достаточно высоки из-за резкого сокращения поставок топлива на Украину, в итоге топливо на АЗС быстро заканчивается, а подвозить его не успевают.

По данным издания, дефицит топлива связан, в том числе с ограниченным предложением в Европе и обмелением Дуная, усложнившим поставки по воде. Опрошенные изданием эксперты полагают, что полной остановки продаж дизтоплива на Украине в ближайшее время ожидать не стоит, но оно будет периодически исчезать на отдельных АЗС.