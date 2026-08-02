Лидер ХСС раскритиковал меры по сдерживанию цен на топливо

Лидер Христианско-социального союза (ХСС), премьер-министр Баварии Маркус Зедер раскритиковал схему регулирования цен на топливо в ФРГ и допустил введение налога на сверхприбыль для нефтяных компаний.
При этом он подчеркнул, что не ожидает скорого введения повторной так называемой топливной скидки.
"Однако если это затянется на месяцы, то придется подумать еще раз, например, о том, может ли оставаться в силе высокая плата за выбросы углекислого газа. Но сейчас главное - это следить за ситуацией и надеяться на соглашение, которое в итоге приведет к стабилизации обстановки", - утверждал политик.
Тем не менее лидер ХСС отказался называть конкретные сроки.
В отношении налога на сверхприбыль, с помощью которого можно было бы привлечь к ответственности нефтяные концерны, Зедер проявил открытость.
"Этим вопросом сейчас занимается министр финансов. Я в целом открыт для этого, если [целесообразность] будет очевидна", - констатировал политик.
По его мнению, следует держать в поле зрения и другие инструменты, такие как потолок цен на топливо. "Но главная надежда все же на то, что относительно скоро наконец появятся сигналы о разблокировке Ормузского пролива, и тогда цены снова отрегулируются сами", - резюмировал премьер Баварии.
В Германии перестала действовать так называемая топливная скидка. Она предусматривала снижение налогов на бензин и дизельное топливо на 17 центов за л в мае и июне. Бундестаг одобрил ее 24 апреля для обуздания роста цен. Операторам автозаправочных станций в ФРГ разрешалось повышать цены только один раз в день, а именно в 12:00 (13:00 мск).