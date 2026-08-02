Лидер ХСС раскритиковал меры по сдерживанию цен на топливо

Лидер Христианско-социального союза (ХСС), премьер-министр Баварии Маркус Зедер раскритиковал схему регулирования цен на топливо в ФРГ и допустил введение налога на сверхприбыль для нефтяных компаний.

"Необходимо срочно проверить, действительно ли работает это "правило двенадцати часов". Мое ощущение - оно работает плохо и не приносит большого эффекта", - заявил Зедер в интервью телеканалу ARD.

При этом он подчеркнул, что не ожидает скорого введения повторной так называемой топливной скидки.

"Однако если это затянется на месяцы, то придется подумать еще раз, например, о том, может ли оставаться в силе высокая плата за выбросы углекислого газа. Но сейчас главное - это следить за ситуацией и надеяться на соглашение, которое в итоге приведет к стабилизации обстановки", - утверждал политик.

Тем не менее лидер ХСС отказался называть конкретные сроки.

В отношении налога на сверхприбыль, с помощью которого можно было бы привлечь к ответственности нефтяные концерны, Зедер проявил открытость.

"Этим вопросом сейчас занимается министр финансов. Я в целом открыт для этого, если [целесообразность] будет очевидна", - констатировал политик.

По его мнению, следует держать в поле зрения и другие инструменты, такие как потолок цен на топливо. "Но главная надежда все же на то, что относительно скоро наконец появятся сигналы о разблокировке Ормузского пролива, и тогда цены снова отрегулируются сами", - резюмировал премьер Баварии.

В Германии перестала действовать так называемая топливная скидка. Она предусматривала снижение налогов на бензин и дизельное топливо на 17 центов за л в мае и июне. Бундестаг одобрил ее 24 апреля для обуздания роста цен. Операторам автозаправочных станций в ФРГ разрешалось повышать цены только один раз в день, а именно в 12:00 (13:00 мск).