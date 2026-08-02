В Германии жестко охарактеризовали ситуацию с бюджетом страны

В Германии нарастает обеспокоенность по поводу состояния государственных финансов и промышленного потенциала страны. Министр труда ФРГ Бербель Бас в интервью телеканалу ZDF дала откровенную оценку текущей ситуации, назвав положение с немецким бюджетом катастрофическим.

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По словам министра, страна столкнулась с серьезным экономическим спадом, который усугубляется структурными проблемами и потерей конкурентоспособности в ключевых секторах. Бас признала, что Германия больше не является лидером во многих технологических областях, и сегодня ее опережают несколько государств, включая Китай, который активно наращивает свои позиции в высокотехнологичных отраслях.

Основными причинами экономического кризиса министр назвала продолжающиеся геополитические конфликты, которые оказывают прямое давление на экономику ФРГ. В частности, прекращение поставок газа из России привело к резкому скачку цен на энергоносители, что болезненно ударило по энергоемким производствам и повысило издержки для всех секторов промышленности. Эти факторы, накладываясь на глобальные цепочки поставок и инфляционное давление, создали критический дисбаланс, который правительству пока не удается преодолеть. Бас подчеркнула, что для выхода из кризиса необходимы срочные структурные реформы и пересмотр экономической политики, но конкретных шагов она не назвала.