Член партии «Альянс свободы» Армандо Мема в эфире YouTube-канала заявил, что антироссийские санкции нанесли огромный ущерб экономике Финляндии.

По его словам, торговля между двумя странами практически остановилась, что привело к рекордному уровню безработицы в стране, которая теперь входит в число государств еврозоны с наибольшим числом безработных. Особенно сильно пострадали приграничные регионы, где закрываются магазины и снижается туристический поток.

Политик также отметил, что Евросоюз стал полностью зависим от других поставщиков энергии и нефти, что отражается на стоимости жизни и услуг, а в конечном счёте потребители платят за эту «глупую политику» против России.

Ранее сообщалось, что Мема выступил с призывом к Зеленскому установить контакт с РФ.