Россиянам дали совет по организации прибыльного бизнеса в деревне

Деревня сегодня дает предпринимателю низкие издержки и государственные деньги на старт бизнеса, рассказал бизнес-консультант, основатель бизнес-сообщества «Русяев Клуб» Илья Русяев. Комментарий он дал «Ленте.ру».

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Эксперт объяснил, что в деревне аренда или покупка помещения обходится в разы дешевле, конкуренция в большинстве ниш минимальна, а меры поддержки для села в 2026 году заметно расширились. Он пояснил, что вместо прежнего Агростартапа с потолком 5-7 миллионов действует единый грант на развитие фермерского хозяйства, по нему можно получить до 30 миллионов рублей, и чем больше доля собственных вложений, тем выше сумма поддержки.

Начинающим доступны 3-5 миллиона, этого хватает на технику, животных и первичную переработку Илья Русяев бизнес-консультант

«Сыроварня, пасека, питомник растений, разведение птицы, ягодные плантации показывают устойчивый спрос, а маркетплейсы и социальные сети сняли главный барьер, географию сбыта. Продукт из деревни доезжает до городского покупателя через пункты выдачи, и локация производства перестала ограничивать выручку. Отдельное направление это агротуризм. Глэмпинги, сельские экскурсии, гастрономические туры собирают платежеспособную городскую аудиторию по выходным. Появился и грант на сельскую пекарню до 10 миллионов рублей, свежий хлеб в малых населенных пунктах остается дефицитом», — объяснил Русяев.

Эксперт также отметил, что юридическая упаковка подбирается в таком случае по масштабу. Личное подсобное хозяйство с самозанятостью подходит для продажи излишков и проверки спроса, налог составит 4-6 процента без отчетности. Крестьянское фермерское хозяйство (КФХ) открывает доступ к грантам и льготному кредитованию, а единый сельскохозяйственный налог со ставкой до 6 процентов с разницы доходов и расходов держит фискальную нагрузку низкой, объяснил Русяев.

«Практический алгоритм выглядит так. Начните с малого объема на самозанятости, проверьте спрос через маркетплейсы и ярмарки, затем регистрируйте КФХ, подавайте заявку на грант через региональный Минсельхоз или центр Мой бизнес и масштабируйтесь на государственные деньги. При выстроенном сбыте деревня превращается в полноценную производственную площадку с минимальными затратами и государственной поддержкой на каждом этапе роста», — посоветовал Русяев.

Ранее россиянам напомнили о необходимости платить за лифт даже в том случае, если квартира находится на первом этаже. Лифт обеспечивает доступ не только к квартирам, но и к техническим этажам, чердаку, а также к инженерным коммуникациям, которые проходят по всей высоте здания.