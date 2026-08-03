Индия закупила рекордный объем российской нефти с 2022 года

В середине лета объем импорта нефти из России на индийский рынок достиг 2,8 млн баррелей в сутки, составив более половины всех закупок страны, сообщает индийская пресса.

Июльские закупки Нью-Дели стали максимальными с 2022 года, передает ТАСС со ссылкой на The Times of India.

В прошлом месяце доля российской нефти в общем объеме индийского импорта выросла до 55,5%. В июне этот показатель составлял 2,7 млн баррелей в сутки.

Ведущий аналитик компании Kpler Нихил Дубей подчеркнул надежность поставок из России. «Еще одна причина высокого уровня импорта из России – это постоянная доступность российских грузов», – отметил эксперт.

Индийские нефтеперерабатывающие заводы также начали восстанавливать закупки у ближневосточных поставщиков. Экспорт из Саудовской Аравии увеличился до 420 тыс. баррелей в сутки. Импорт из Ирака вырос почти в два раза, составив 130 тыс. баррелей в сутки.

Поставки из ОАЭ снизились до 460 тыс. баррелей в сутки, однако государство остается вторым по величине поставщиком сырья. Индия удовлетворяет более 88% своих потребностей в нефти за счет зарубежных закупок.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар называл Россию стабильным поставщиком нефти.

В марте замглавы МИД России Андрей Руденко сообщал об активизации индийских закупок сырья.

В прошлом году российский посол в Нью-Дели Денис Алипов заявлял о лидерстве России на местном энергетическом рынке.