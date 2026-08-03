Назван гигантский ущерб от лесных пожаров и аномальной жары в Европе

Ущерб от лесных пожаров и аномальной жары в странах Европы с начала 2026 года превысил 3 миллиарда евро. К такому выводу пришла газета Financial Times, проанализировав последствия экстремальной погоды в регионе.

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По оценке издания, только за первые два месяца пожароопасного сезона в пяти наиболее пострадавших странах еврозоны огонь уничтожил почти 500 тысяч гектаров территории. Общий экономический ущерб уже достиг 3,1 миллиарда евро.

При этом журналисты отмечают, что итоговая сумма, вероятно, окажется значительно выше. В ряде стран продолжается подсчет убытков, связанных с повреждением жилых домов, потерями в сельском хозяйстве и туристической отрасли.

В последние месяцы Европа переживает одну из самых сильных волн жары за последние годы. Наиболее тяжелая ситуация сложилась в Испании, Португалии, Франции, Италии и Греции. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что страна столкнулась с самым масштабным сезоном природных пожаров со времен окончания Второй мировой войны.