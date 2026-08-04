США предсказали обесценивание валют азиатских стран

Слабость иены повысила риски того, что начнется широкое обесценивание и других азиатских валют. Об этом предупредил министр финансов США Скотт Бессент. Его процитировало Bloomberg.

Рассуждая о причинах интервенции, в которой приняли участие США ради того, чтобы остановить падение иены, он напомнил, что стабильная иена важна не только для Соединенных Штатов, но и для всего азиатского региона. Впрочем, министр не ответил на вопрос, готов ли Вашингтон к новым интервенциям. По его словам, Белый дом сделает все необходимое, чтобы поддержать Японию, американскую экономику, налогоплательщиков и стабилизировать мировую экономику.

Бессент подчеркнул, что если иена существенно ослабнет, то за ней последуют и другие валюты вроде южнокорейской воны или юаня.

Ранее сообщалось, что США и Япония впервые за 15 лет провели совместную валютную интервенцию на рынке для остановки падения иены до 40-летнего минимума.