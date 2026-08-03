Пекин резко ответил Западу по поводу повторения «китайского шока»

Власти Китая ответили на заявления западных экономистов о возможном повторении «китайского шока 2.0». Министерство коммерции КНР назвало подобные опасения необоснованными. Об этом сообщает агентство Xinhua со ссылкой на доклад ведомства «Позиция Китая по вопросу так называемых избыточных мощностей».

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В документе говорится, что США и ряд других западных стран обвиняют Китай в том, что развитие его промышленности якобы угрожает доминирующему положению западных экономик и ограничивает возможности для роста государств Глобального Юга.

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В министерстве заявили, что подобные утверждения не имеют под собой фактических оснований. Ведомство подчеркнуло, что обвинения в адрес Пекина являются ложными и «совершенно несостоятельными».

Китайские власти также отметили, что за последние десять лет на долю страны пришлось около 30% мирового экономического роста. По оценке Пекина, это подтверждает ключевую роль Китая как одного из главных драйверов мировой экономики.