$79.4691.19

Пекин резко ответил Западу по поводу повторения «китайского шока»

Московский Комсомолециещё 1

Власти Китая ответили на заявления западных экономистов о возможном повторении «китайского шока 2.0». Министерство коммерции КНР назвало подобные опасения необоснованными. Об этом сообщает агентство Xinhua со ссылкой на доклад ведомства «Позиция Китая по вопросу так называемых избыточных мощностей».

Пекин резко ответил Западу по поводу повторения «китайского шока»
© Московский Комсомолец

В документе говорится, что США и ряд других западных стран обвиняют Китай в том, что развитие его промышленности якобы угрожает доминирующему положению западных экономик и ограничивает возможности для роста государств Глобального Юга.

Япония и Корея вместе обвалили американский доллар

В министерстве заявили, что подобные утверждения не имеют под собой фактических оснований. Ведомство подчеркнуло, что обвинения в адрес Пекина являются ложными и «совершенно несостоятельными».

Китайские власти также отметили, что за последние десять лет на долю страны пришлось около 30% мирового экономического роста. По оценке Пекина, это подтверждает ключевую роль Китая как одного из главных драйверов мировой экономики.