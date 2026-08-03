До 150 долларов за баррель: эскалация на Ближнем Востоке стала ударом для Запада

Обострение ситуации на Ближнем Востоке фактически отрезало от мировой торговли Саудовскую Аравию — одного из крупнейших поставщиков нефти. Как сообщает РИА Новости, это стало новым ударом для Запада.

Из-за ударов по Ираку Саудовская Аравия лишилась экспортного коридора через Баб-эль-Мандебский пролив — он обеспечивает 12% морских перевозок нефти и 8% СПГ. Эр-Рияд взялся за создание морской оборонной коалиции, но пока приходится пользоваться Суэцким каналом — для супертанкеров он слишком мелкий. Саудиты «выкручиваются», разгружая крупные суда наполовину и пуская остальное по египетскому трубопроводу Сумед к Средиземному морю, но о полной замене выпавших 3,5 млн баррелей в сутки не идет. Кроме того, маршрут через Суэцкий канал обходится для азиатских импортеров дополнительной задержкой почти в месяц.

Также пострадало производство — из-за атак национальная нефтяная компания Saudi Aramco приостановила НПЗ в Джидде мощностью 400 тысяч баррелей в сутки. Дополнительным фактором риска являются трудности на черноморском направлении, ведь из-за ударов ВСУ осложнились поставки в Европу.

«Через Каспийский трубопроводный консорциум проходит около 80% экспорта казахстанской нефти, или примерно 1,5 млн баррелей в сутки, что соответствует почти 1,5% мирового потребления. После приостановки терминала добыча в Казахстане сократилась на 21%. Это, конечно, несопоставимо с Ормузским проливом, однако усиливает дефицит предложения на мировом рынке», — заявил замдиректора АНО «Центр развития законодательства Дмитрий Матюшенков.

Пока судоходство в Ормузском проливе несколько активизировалось, острой ценовой реакции не видно — Brent не покидает коридора 80-90 долларов за баррель. Однако ситуацией недовольны в США, где топливо не дешевеет. По информации Американской автомобильной ассоциации, 31 июля галлон бензина (чуть более 3,78 литра) в среднем стоил больше 4 долларов, а в некоторых штатах цена достигает 5,65.

«Дело в том, что в США нет разделения на внутренний и международный рынок, поэтому НПЗ покупают топливо по рыночным ценам и вынуждены закладывать их же в себестоимость, отсюда и быстрый рост вслед за мировыми скачками», — объяснил финансовый эксперт Алексей Кричевский.

Матюшенков добавил, что это же служит естественным ограничителем: как только средняя цена превышает 4,5 доллара за галлон, властям приходится принимать меры. Однако за последнюю неделю вместо ожидаемого роста коммерческие запасы нефти уменьшились разу на 7,2 миллиона баррелей, стратегический резерв же держится на уровне 308 миллионов баррелей. Это значительно ограничивает возможности Вашингтона сглаживать ценовые скачки.

Из-за сложностей с логистикой растут и сопутствующие расходы: ставки фрахта и страхования резко подскочили. В частности, стоимость перевозки партии нефти в 270 тысяч тонн из саудовского порта Янбу в Азию выросла с 32 до 67 долларов за тонну — более чем вдвое. Однако некоторые страны Юго-Восточной Азии успели подстраховаться, закупая иранскую нефть, а ряд государств заключили контракты с Россией — в их число вошли Шри-Ланка, Филиппины, Южная Корея и даже Япония.

Евросоюз же оказался на грани очередной катастрофы. Даже без физического дефицита нефти европейская промышленность вынуждена работать в условиях более дорогих энергоносителей, роста стоимости логистики и повышения цен практически на всю нефтехимическую продукцию. Это неизбежно усилит и без того нарастающее инфляционное давление.

Впрочем, Брюссель «подсуетился» и уже объявил, что планирует приватизировать задержанную российскую нефть, — соответствующие поправки есть в 21-м пакете санкций. Если раньше было запрещено покупать, импортировать и транспортировать российские энергоресурсы, то теперь ЕС собирается заниматься «очевидным воровством».

Если обстановка не улучшится в ближайшее время, то нефть продолжит дорожать, уверены аналитики. В базовом сценарии Brent закрепится в диапазоне 95-105 долларов за баррель. Если ограничения поставок из Саудовской Аравии достигнут 2-3 млн баррелей в сутки, возможен и уровень в 110 долларов. При полном закрытии Ормузского пролива они ожидают цены до 130-150 долларов.