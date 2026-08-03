Сбер проведет первую собственную конференцию об инвестициях
ИИ выступает главным драйвером изменений в сфере инвестиций, заявил первый заместитель председателя правления Сбера Кирилл Царев в преддверии конференции банка «Настоящее – будущее», которая впервые пройдет 8 августа.
«ИИ кардинально меняет подход человека к инвестициям и сбережениям, помогает принимать взвешенные решения в разы быстрее, основываясь на огромном массиве данных», — сказал он.
В конференции примут участие представители органов власти, финансового и инвестиционного сообщества, руководители компаний, а также президент, председатель правления Сбера Герман Греф.
Царев добавил, что инвестиционные инструменты стали доступными каждому человеку в России.
«Именно поэтому ключевая задача нашей конференции — дать участникам не теорию, а конкретные практические инструменты, которые будут полезны частным инвесторам и профессиональным игрокам рынка», — отметил он.
Конференция пройдет в московском ДК «ГЭС-2».