Эксперт рассказал о трех разных курсах доллара в России

Остановка биржевых торгов долларом и евро в России, произошедшая в 2024 году, привела к формированию сложной трехуровневой системы ценообразования на американскую валюту, сообщает ИА DEITA.RU.

Как рассказала агентству «Прайм» Мери Валишвили, доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова, теперь одновременно существуют официальный курс регулятора, межбанковский безналичный и наличный курсы для населения.

Эксперт подчеркнула, что подобная фрагментация валютного рынка является классическим признаком развивающихся экономик или государств под внешним давлением. Россия уже сталкивалась с этим явлением в 1990-е годы, когда параллельно действовали официальный, коммерческий и туристический курсы доллара.

Сегодня базовым ориентиром выступает официальный курс Банка России. Однако после прекращения работы биржи он перестал быть рыночной ценой. Теперь регулятор рассчитывает его исключительно на основе банковской отчетности и данных цифровых платформ внебиржевой торговли. По словам Валишвили, этот показатель служит инструментом макроэкономической политики государства, но приобрести по нему доллары или евро физически невозможно.

Второй уровень — это закрытый безналичный рынок профессиональных участников. Межбанковский курс складывается при прямых расчетах между кредитными организациями во внебиржевом сегменте. Доступа к этой внутренней ликвидности у обычных граждан нет. Третий, самый волатильный сегмент — наличная валюта в кассах банков и обменных пунктах.

Его цена зависит от локального баланса спроса и предложения, а также физического наличия банкнот. Из-за этого разброс котировок может достигать нескольких рублей не только между разными финансовыми учреждениями, но даже в соседних офисах одной и той же организации.

Множественность курсов сохранится до тех пор, пока действуют санкционные ограничения, прогнозирует эксперт. В текущих условиях она рекомендует россиянам полностью игнорировать официальные цифры ЦБ РФ при покупке валюты и самостоятельно искать наиболее выгодное предложение среди коммерческих банков и пунктов обмена.