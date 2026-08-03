Мировые цены на нефть резко упали

В ходе торгов в понедельник, 3 августа, биржевая стоимость эталонной североморской марки нефти Brent упала более чем на 4,8 процента. Об этом свидетельствуют данные Investing.

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Ближе к 12:25 по московскому времени сырьевые котировки сократились на 4,86 процента к уровню закрытия предыдущей торговой сессии. К тому моменту цена Brent упала до 83,66 доллара за баррель, или на 4,27 доллара.

Аналитики связывают резкое удешевление эталонной марки сырья с изменившейся риторикой президента США Дональда Трампа по поводу перспектив войны в Иране. Глава Белого дома ранее заявил о намерении как можно скорее заключить мирную сделку и добиться сворачивания ядерной программы ближневосточного государства.

Возможность прогресса в переговорах Вашингтона и Тегерана воодушевила участников фондового рынка, ослабив их опасения по поводу долгосрочной блокировки Ормузского пролива. По этому маршруту до войны на Ближнем Востоке на глобальный энергорынок поступала значительная часть нефти.

Шансы на постепенную нормализацию судоходства в ключевой логистической артерии региона вселили оптимизм трейдерам и инвесторам, что в конечном счете отразилось на сырьевых котировках. Впрочем, риски очередной эскалации в регионе могут свести подобные настроения на нет, отмечают эксперты. В этом случае стоит ожидать нового скачка мировых цен на нефть.