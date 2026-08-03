В Венгрии призвали ЕС надеяться на Бога из-за обмеления Дуная

Нехватка воды приведет к энергетическому кризису, если не наступят дожди, заявил НСН Габор Штир.

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Если Дунай останется без воды еще на пару недель или месяц, то в Европе остановят атомные станции и машиностроение, рассказал НСН венгерский журналист Габор Штир.

Дунай через два-три дня станет непригодным для хождения судов в связи с обмелением, заявил сербский президент Александр Вучич. Его слова передает пресс-служба правящей Сербской прогрессивной партии. Штир объяснил, как это повлияет на всю Европу.

«Тот факт, что транспорт не ходит по реке — это меньшая проблема, а основная — энергетическая. Если это продлится еще пару недель или месяц, то будут экономические последствия, ограничения работы заводов. Правительство не исключает, что в Венгрии отключат все четыре блока АЭС “Пакш”. Плюс к этому, осенью может настать глобальный энергетический кризис. Тогда проблемы усугубятся — пострадают строительство, машиностроение, нефтепереработка. Самое главное в этой ситуации то, что Евросоюз должен признать, что помощь потребуется самим странам-членам, а не Украине. Туда много энергии идет бесплатно, но ее не хватает нам. Будут перебои в Италии, Сербии, Румынии. Сейчас будущее зависит только от Бога и судьбы — будет дождь или нет, чтобы наполнить русло Дуная», — отметил он.

В свою очередь, румынские военные взорвали скальное образование на Дунае для увеличения притока воды к АЭС «Чернаводэ».

Об этом сообщает Bloomberg. Ранее Штир объяснил НСН, как Венгрия хочет закрыть границы для России.