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Румыния начала закупку электроэнергии на Украине из-за проблем со своей АЭС

Газета.Ruиещё 1

Румынская компания Nuclearelectrica начала импорт электроэнергии из Украины для покрытия дефицита, вызванного остановкой первого энергоблока АЭС «Чернавода». Об этом сообщает Digi24.

Румыния начала закупку электроэнергии на Украине из-за проблем со своей АЭС
© РИА Новости

Поставки осуществляются при содействии молдавской государственной компании Energocom на основе меморандума о взаимопонимании, подписанного в 2023 году. Документ предусматривает укрепление энергетической устойчивости и взаимную поддержку между двумя компаниями.

«Nuclearelectrica приобретает электроэнергию из Украины с помощью Energocom. Импортируемая энергия будет использована для покрытия дефицита, вызванного остановкой первого энергоблока АЭС «Чернавода», и для снижения воздействия этого дефицита на румынский энергетический рынок», — говорится в заявлении компании.

В компании подчеркнули, что сотрудничество с Energocom является примером взаимовыгодного партнерства. В предыдущие годы Румыния и Nuclearelectrica помогали обеспечивать энергетическую безопасность Молдовы, а теперь Energocom оказывает ответную поддержку.

Остановка первого энергоблока мощностью около 700 МВт, который вместе со вторым блоком обеспечивает 18–20% производства электроэнергии в Румынии, спровоцирована критической ситуацией на Дунае: из-за рекордно низкого уровня воды в реке снизилась выработка гидроэлектростанций, что ограничило один из основных источников электричества в стране.

Временный премьер-министр Румынии Илие Боложан объявил о введении режима ЧС в энергетике на август. Власти приняли меры для поддержания работы второго энергоблока АЭС «Чернавода», а также для увеличения производства и импорта электроэнергии.

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