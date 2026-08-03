Румыния начала закупку электроэнергии на Украине из-за проблем со своей АЭС

Румынская компания Nuclearelectrica начала импорт электроэнергии из Украины для покрытия дефицита, вызванного остановкой первого энергоблока АЭС «Чернавода». Об этом сообщает Digi24.

Поставки осуществляются при содействии молдавской государственной компании Energocom на основе меморандума о взаимопонимании, подписанного в 2023 году. Документ предусматривает укрепление энергетической устойчивости и взаимную поддержку между двумя компаниями.

«Nuclearelectrica приобретает электроэнергию из Украины с помощью Energocom. Импортируемая энергия будет использована для покрытия дефицита, вызванного остановкой первого энергоблока АЭС «Чернавода», и для снижения воздействия этого дефицита на румынский энергетический рынок», — говорится в заявлении компании.

В компании подчеркнули, что сотрудничество с Energocom является примером взаимовыгодного партнерства. В предыдущие годы Румыния и Nuclearelectrica помогали обеспечивать энергетическую безопасность Молдовы, а теперь Energocom оказывает ответную поддержку.

Остановка первого энергоблока мощностью около 700 МВт, который вместе со вторым блоком обеспечивает 18–20% производства электроэнергии в Румынии, спровоцирована критической ситуацией на Дунае: из-за рекордно низкого уровня воды в реке снизилась выработка гидроэлектростанций, что ограничило один из основных источников электричества в стране.

Временный премьер-министр Румынии Илие Боложан объявил о введении режима ЧС в энергетике на август. Власти приняли меры для поддержания работы второго энергоблока АЭС «Чернавода», а также для увеличения производства и импорта электроэнергии.