На Украине резко выросла цена на зерно после блокады морских портов

В Украине резко выросли затраты на вывоз зерна. Из-за того, что черноморские порты оказались заблокированы, аграриям пришлось перестраивать логистику на сухопутные маршруты через западную границу и румынские терминалы. В итоге расходы на транспортировку увеличились в 1,5–2,5 раза, сообщил глава Украинской аграрной конфедерации Павел Коваль.

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Раньше доставка тонны зерна через порты Чёрного моря стоила $30–40, а теперь альтернативные пути обходятся в $70–85. Конкретная цена зависит от региона, где выращено зерно, вида транспорта, времени на границе и конечного порта. В среднем каждая тонна подорожала на $30–50.

Это серьёзно бьёт по рентабельности. Например, пшеница в румынской Констанце стоит примерно $210 за тонну. Если вычесть $60–70 на перевозку, производитель получает около $140–150. Для многих хозяйств эта сумма ниже полной себестоимости, то есть работать в убыток.

За прошлый товарный год (закончился 30 июня) Украина вывезла 41,1 млн тонн зерновых и масличных культур на $10 млрд – на $1,2 млрд меньше, чем годом ранее. Больше всего отгрузили кукурузы: 21 млн тонн на $4,6 млрд. Пшеницы ушло почти 14 млн тонн ($3 млрд), ячменя – 1,52 млн тонн ($325 млн).