Bloomberg: в июле Бельгия всецело зависела от российского СПГ

Россия в прошлом месяце стала единственным поставщиком сжиженного природного газа (СПГ) для Бельгии, свидетельствуют данные анализа агентства Bloomberg. В последний раз РФ исполнила такую роль в 2021 году, когда европейское государство восстанавливалось после пандемии ковида.

По информации Bloomberg, в июле Бельгия закупила у РФ 400 тыс. тонн СПГ. Несмотря на план ЕС по сокращению импорта российского топлива, его объемы возросли из-за ближневосточного кризиса.

Россия остается вторым по величине поставщиком СПГ в Европу после США, передает агентство. Рекордно низкие запасы газа в ЕС перед зимой только усложняют ситуацию на топливном рынке блока.

"Некоторые отраслевые аналитики уже поставили под сомнение целесообразность запрета [на покупку СПГ у России]", - говорится в статье Bloomberg.

Полный запрет ЕС на импорт российского СПГ запланирован на начало 2027 года.