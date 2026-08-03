Российский рынок акций закрылся ростом основных индексов

Индекс Мосбиржи по итогам основных торгов 3 августа вырос на 1,62%, до 2 262,35 пункта, долларовый индекс РТС поднялся на 0,85%, до 890,1 пункта. Курс юаня вырос на 21 копейку, до 11,94 рубля.

"Индекс Мосбиржи начал неделю новой попыткой пробиться в направлении 2 300 пунктов, несмотря на снижение котировок нефти", - отметил эксперт по фондовому рынку "БКС мир инвестиций" Андрей Смирнов.

Рынок акций

"Акции лесопромышленной группы "Сегежа" (+23,4%) выросли на официальном сообщении корпорации о том, что группа намерена построить в Красноярском крае биохимический комплекс по глубокой переработке древесины вместе с китайским инвестором", - считает ведущий аналитик Freedom Global Наталья Мильчакова.

Лидерами снижения, по ее словам, стали акции ДВМП (-1%), которые, по-видимому, негативно отреагировали на атаку украинскими морскими дронами грузового судна, принадлежащего эмитенту.

Прогноз на 4 августа

По оценке "БКС мир инвестиций", без выраженного негатива индекс Мосбиржи может войти в область сопротивления 2 280 - 2 300 пунктов, поддержка расположена выше уровня 2 200 пунктов. Краткосрочный прогноз по курсу рубля составляет 79-81 рубль за доллар и 11,65-11,95 рубля за юань.

Как считают во Freedom Global, во вторник индекс Мосбиржи будет двигаться в диапазоне 2 200 - 2 300 пунктов. Прогноз по курсам доллара, евро и юаня составляет 79-81 рубль, 91-93 рубля и 11,6-12,1 рубля соответственно.

В "Цифра брокере" отмечают, что поддержку российскому рынку продолжают оказывать сильные корпоративные результаты за второй квартал и ослабление рубля, благоприятное для экспортеров. По оценке аналитика, индекс Мосбиржи сохраняет потенциал восстановления в направлении 2 310 пунктов, где проходит 50-дневная скользящая средняя. На валютном рынке ожидается движение к верхним границам диапазонов 11,6-12 рубля за юань, 79-81 рубль за доллар США и 90-93 рубля за евро.