Россия признана страной с высоким уровнем доходов: что стоит за рейтингом

Международные организации при расчете рейтингов учитывают множество различных факторов, включая курс валюты, рассказал журналистам Ura.ru научный руководитель Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович. Вместе с тем, добавил он, высокое место в рейтинге не означает, что у населения — большие доходы.

Всемирный банк оценил валовой национальный доход в России (ВНД) на душу населения в 15 960 долларов в год, что выше установленного порога в 14 375 долларов для группы с доходами выше среднего.

Специалисты западного проекта Visual Capitalist на основе данных Всемирного банка составили рейтинг стран, поставили в нем Россию в одну группу с США и нефтегазовыми гигантами Персидского залива. При этом, Китай оказался в группе стран, доход которых ниже, чем у государств из топа перечня, отметили журналисты.

«То, что наша страна относится к группе с высокими доходами, это действительно так по критериям Всемирного банка. В рейтинг входят примерно 64 страны мира. Россия находится ближе к нижней части этого списка, но формально считается страной с высоким доходом», — отметил Остапкович.

Аналитик уточнил, что Всемирный банк использует ВНД на душу населения и рассчитывает его по методике, в рамках которой производится усреднение валютных курсов и инфляции.

По его словам, в этом случае речь идет не о доходах конкретных людей, а об объеме оборота дохода, который затем делится на численность населения. В связи с этим, добавил он, рейтинг не следует воспринимать как прямую оценку благосостояния граждан.

Остапкович разъяснил, что для граждан страны «главное не ВНД и не ВВП», а доходы, занятость, концентрация доходов между населением и уровень бедности.

Факт попадания России в категорию стран с высокими доходами не является чем-то новым, констатировал эксперт, державу и ранее нередко ставили на высокие позиции в рейтингах.