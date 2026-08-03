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Россия признана страной с высоким уровнем доходов: что стоит за рейтингом

Илья Родин

Международные организации при расчете рейтингов учитывают множество различных факторов, включая курс валюты, рассказал журналистам Ura.ru научный руководитель Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович. Вместе с тем, добавил он, высокое место в рейтинге не означает, что у населения — большие доходы.

Россия признана страной с высоким уровнем доходов: что стоит за рейтингом
© РИА Новости

Всемирный банк оценил валовой национальный доход в России (ВНД) на душу населения в 15 960 долларов в год, что выше установленного порога в 14 375 долларов для группы с доходами выше среднего.

Специалисты западного проекта Visual Capitalist на основе данных Всемирного банка составили рейтинг стран, поставили в нем Россию в одну группу с США и нефтегазовыми гигантами Персидского залива. При этом, Китай оказался в группе стран, доход которых ниже, чем у государств из топа перечня, отметили журналисты.

«То, что наша страна относится к группе с высокими доходами, это действительно так по критериям Всемирного банка. В рейтинг входят примерно 64 страны мира. Россия находится ближе к нижней части этого списка, но формально считается страной с высоким доходом», — отметил Остапкович.

Аналитик уточнил, что Всемирный банк использует ВНД на душу населения и рассчитывает его по методике, в рамках которой производится усреднение валютных курсов и инфляции.

По его словам, в этом случае речь идет не о доходах конкретных людей, а об объеме оборота дохода, который затем делится на численность населения. В связи с этим, добавил он, рейтинг не следует воспринимать как прямую оценку благосостояния граждан.

Остапкович разъяснил, что для граждан страны «главное не ВНД и не ВВП», а доходы, занятость, концентрация доходов между населением и уровень бедности.

Факт попадания России в категорию стран с высокими доходами не является чем-то новым, констатировал эксперт, державу и ранее нередко ставили на высокие позиции в рейтингах.