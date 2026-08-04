Украина заявила о нехватке €650 млн на подготовку к зиме

Премьер-министр Украины Сергей Корецкий заявил, что энергетическому сектору страны не хватает около 650 млн евро для подготовки к отопительному сезону. По его словам, собранных средств недостаточно, а предстоящая зима будет сложной.

По его словам, Фонд поддержки энергетики Украины уже собрал более 2 млрд евро, однако этого недостаточно.

«Темпы мобилизации помощи нельзя снижать. Эта зима объективно будет сложной», — подчеркнул он.

Кроме того, Киев рассчитывает получить дополнительную помощь для восстановления железнодорожной инфраструктуры.