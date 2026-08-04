Мишустин пообещал комфортные условия для турбизнеса

Развитие туризма в России должно опираться и на запросы граждан, и на мнение бизнеса, власти продолжат улучшать условия для инвестиций в этой сфере, заявил Михаил Мишустин. Во вторник председатель правительства в рамках поездки по регионам Сибири провел на алтайском курорте Манжерок совещание, где обсуждали развитие отрасли.

© Российская Газета

По итогам прошлого года вклад туризма и индустрии гостеприимства в ВВП превысил 3%, а к 2030-му он должен достичь не менее 5%. За первое полугодие 2026-го совершено более 43 млн поездок (в том числе свыше 3 млн - из-за рубежа). На льготные кредиты построили около 300 гостиниц на 63 тыс. номеров и 40 круглогодичных объектов - аквапарков, горнолыжных курортов, парков развлечений. Общий объем инвестиций достиг 1,6 трлн рублей. В Крым и Севастополь направили 4,3 млрд рублей для сохранения коллективов и бизнеса.

"Мы продолжим формировать комфортные инвестиционные условия, четкие правила, чтобы предприниматели туристической сферы и индустрии гостеприимства запускали еще больше проектов, чтобы были уверены, что их вложения также будут окупаться", - сказал Мишустин.

Выбор места для совещания очевиден. Манжерок, который еще 60 лет назад прославила незатейливая песенка в исполнении Эдиты Пьехи, стал образцовым курортом. Премьер поблагодарил всех, кто участвовал в строительстве.

"Это притяжение, которое создается, оно видно. Это та любовь, с которой в первую очередь жители относятся к этому месту", - продолжил он.

Чтобы в эти края было проще добираться, в международном аэропорту Горно‑Алтайск удлиняют взлетно-посадочную полосу, а через два года достроят просторный терминал.

Михаил Мишустин заметил, что повышение транспортной доступности напрямую связано с развитием экологического туризма.

"Есть одно принципиально важное условие, которое нужно обязательно учитывать, - бережное отношение. То, что станет больше людей, которые смогут такие заповедники посещать, не должно нарушать при этом баланса их экосистемы", - указал премьер.

Отдельно он остановился на патриотическом туризме. На презентации турпроектов перед началом совещания Мишустин успел пообщаться с участником программы "Время героев" Андреем Бровкиным. Его проект "Свой путь" сочетает образовательную систему для участников СВО и туристские центры.

"Наш президент постоянно говорит о том, что необходимо как можно больше вовлекать ребят, участников СВО, ветеранов, в такие движения. Поэтому создание этой инфраструктуры - важнейшая задача", - подчеркнул председатель правительства.

Еще один акцент делается на цифровизации отрасли. Например, около 200 отелей в 40 регионах предлагают быстрое заселение через национальный мессенджер Max. Такие гостиницы есть и в Манжероке. Курорт уже сейчас формирует почти половину всего турпотока Республики Алтай. В прошлом году его посетили более миллиона гостей, а в пик зимнего сезона здесь одновременно отдыхали свыше семи тысяч человек. К следующему зимнему сезону протяженность лыжных трасс хотят довести до 110 км, а к 2030-му - до 250 км.

Летом курорт тоже не простаивает. Для тех, кто предпочитает пешие прогулки, проложили экотропы, чуть выше по течению Катуни - Долина гротов и Талдинские пещеры. Для детей работает парк аттракционов с участием "Союзмультфильма".

Сейчас Манжерок дает 4 тысячи рабочих мест, но после того, как введут все объекты, их будет уже 16 тысяч. В следующем году начнется строительство отеля с горнолыжной трассой прямо на крыше.