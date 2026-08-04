Популярное у россиян мясо подешевело, но не для всех

Стоимость куриного мяса на оптовом рынке России пошла вниз, однако розничные полки это снижение пока не ощутили.

Основные причины — исчерпание покупательской способности, усилившаяся конкуренция со стороны свинины и поставки недорогой китайской грудки.

Многие отечественные птицефабрики сейчас работают на грани рентабельности либо с отрицательной маржой, и попытки поднять отпускные цены наталкиваются на неготовность потребителей платить больше. По мнению отраслевых экспертов, коррекция в магазинах всё же последует за оптовой динамикой, но с некоторой задержкой.

Руководитель центра РАНХиГС Анатолий Тихонов в беседе с порталом URA.ru связывает сезонное охлаждение спроса с летним периодом: несмотря на шашлычную традицию, мясо покупают не ежедневно, а преимущественно по выходным. Кроме того, общая экономическая ситуация заставляет граждан искать более дешёвые источники белка, и при подорожании курицы они переключаются на яйца или другие продукты. Производители уже несколько раз пытались повысить цены, но каждый раз упирались в «потолок» покупательских возможностей — зарплаты не растут вслед за инфляцией, и фабрикам приходится откатывать прайсы обратно.

Разница между оптовыми и розничными цифрами объясняется временным лагом, который зависит от условий договоров ритейлеров с поставщиками и масштабов бизнеса. Пока магазинные ценники не переписали, спрос в рознице всё же сократился на несколько процентов, что и заставило птицеводов скорректировать стоимость.

Аналогичное снижение интереса наблюдается и к свинине, что приводит к затовариванию складов, и предприятиям приходится выбирать между уменьшением цен или сокращением объёмов выпуска. Некоторые уже уходят в минус, что, вероятно, приведёт к дальнейшим слияниям в отрасли.

Конкуренция с китайскими поставщиками, которые завозят в основном куриную грудку по низким ценам, давит на российских переработчиков. Если отечественные фабрики теряют объёмы для переработки, им приходится перенаправлять продукцию в розницу, где спрос не растёт, и это толкает цены вниз.

Параллельно свиноводы внимательно следят за ситуацией: при повышении цен на курицу они поднимают свои, но как только упираются в спрос — останавливаются. При этом свиная лопатка дешевле 300 рублей за килограмм может оказаться выгоднее за счёт отсутствия костей и лучшей белковой плотности.

Некоторым противовесом росту издержек служит зерновой рынок: цены на корма сейчас не повышаются, а местами даже падают из-за проблем с экспортом через Азово-Донской канал, что увеличивает предложение зерна внутри страны. По данным аналитиков, за период с 19 июля по 2 августа оптовая цена на бройлера снизилась на 6,3% — с 237 до 222 рублей за килограмм.

Однако статистика Росстата фиксирует обратную картину в рознице: за неделю с 21 по 27 июля курятина подорожала на 1,85%, с конца июня прирост составил почти 8%, а с декабря прошлого года — более 9%.