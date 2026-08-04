Нефть отскочила после обвала

Цены на нефть восстановились во вторник после резкого падения на предыдущей сессии, вызванного неопределённостью вокруг переговоров США и Ирана. Фьючерсы на Brent с поставкой в ближайшем месяце выросли до 84,89 за баррель после обвала на 7% в понедельник до трёхнедельного минимума, сообщает Reuters.

© if24.ru

В воскресенье президент США Дональд Трамп заявил, что воздерживается от новых атак на Иран в ожидании переговоров о прекращении войны и урегулировании спора вокруг Ормузского пролива. Однако в понедельник МИД Ирана опроверг это заявление, сообщив, что никаких переговоров с США не ведётся и встречи не запланированы. Спор вокруг пролива остаётся главным камнем преткновения: Вашингтон настаивает, что июньский меморандум требует от Ирана открыть водный путь, тогда как Тегеран утверждает, что документ сохраняет за ним контроль.

Трафик через Ормузский пролив остаётся ограниченным: по данным Barclays, за неделю до 31 июля чистый экспорт нефти и нефтепродуктов через пролив составил 4,2 млн баррелей в сутки, тогда как до войны этот показатель был значительно выше.