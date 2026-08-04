Курс доллара обновил максимум за четыре месяца

Стоимость американской валюты по отношению к российскому рублю на внебиржевых торгах обновила максимум за четыре месяца, свидетельствуют данные торгов.

Ориентировочная стоимость американской валюты превысила отметку в 81 рубль впервые с первого апреля, передает РИА «Новости».

К середине дня показатель увеличился на 32 копейки относительно предыдущего закрытия и составил 80,99 рубля, при этом в моменте достигал 81,02 рубля.

После приостановки биржевых торгов долларом летом 2024 года главным репрезентативным показателем для российской валюты стал юань.

Расчет курса осуществляется через кросс-курс на международном рынке и стоимость китайской валюты на Московской бирже.

Полученное значение выступает основным ориентиром для проведения внебиржевых сделок с долларами за рубли. Операции рассчитываются в часы активности торгов юанем.

В конце июля расчетный курс американской валюты преодолел отметку в 80 рублей.

В мае депутаты Госдумы называли этот уровень стоимости доллара оптимальным для российской экономики.

В середине апреля ориентировочная цена валюты США на внебиржевых торгах опускалась ниже 75 рублей.