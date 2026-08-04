СМИ: почти все страны G7 тратят на долги больше, чем на оборону

Страны Группы семи (G7), за исключением Германии и Канады, тратят больше бюджетных средств на обслуживание государственного долга, чем на оборонные цели. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на подсчеты компании Scope Ratings.

По ее данным, в Италии расходы на обслуживание госдолга превышают оборонный бюджет почти в три раза, в США - более чем в два раза. В Великобритании и Франции расходы на оплату долгов превышают оборонные траты почти ровно в два раза. При этом в Германии выплата процентов по облигациям обходится в 35% от расходов на оборону. Агентство не приводит данные по другим странам G7.

"Хотя большинство суверенных эмитентов [Группы семи] пока не сталкивались с острым кризисом рефинансирования, повышенное долговое бремя в комбинации с относительно высоким первичным дефицитом [госбюджета] обостряют чувствительность государственных финансов к изменениям условий на денежном рынке", - цитирует агентство представителя Scope Ratings Эйко Зиверта.

По его словам, в ближайшие пять лет США, Япония, Франция столкнутся с исторически высокими расходами на обслуживание госдолга.