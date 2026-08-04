Страна НАТО нарастила закупки одного российского продукта до максимума

По итогам июня суммарная стоимость поставок российского сушеного гороха в Турцию достигла почти четырехлетнего максимума. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Статистической службы страны НАТО.

За первый летний месяц отечественные экспортеры отправили в Турцию этого продукта на общую сумму 17,7 миллиона долларов. Достигнутый результат оказался максимальным с ноября 2022 года.

В целом за первое полугодие средиземноморская страна импортировала из России сушеного гороха на 42,3 миллиона долларов. Год к году показатель увеличился на 9 процентов.

Россия, в свою очередь, в начале года резко нарастила импорт турецкой рыбы. По итогам января-февраля экспорт этой продукции из средиземноморской страны вырос как в физическом, так и в денежном выражении. Самый стремительный прирост продемонстрировали поставки мороженой форели.

Другим востребованным в России турецким продуктом оказался мед. В мае его отгрузки достигли максимума за всю историю статистических наблюдений.