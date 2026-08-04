Путин подписал закон о мониторинге цен на продукты

Президент Владимир Путин подписал закон о мониторинге цен на продовольственные товары.

Документ позволяет федеральным ведомствам анализировать стоимость продуктов на каждом этапе цепочки поставок, чтобы оперативно реагировать на резкий рост цен, передает РИА «Новости».

Правительство определит перечень уполномоченных органов и список товаров, подлежащих контролю. Ведомства смогут получать от Федеральной налоговой службы данные о производителях, поставщиках и продавцах, включая информацию о доходах, расходах и прибыли. Эти сведения составляют налоговую тайну.

Глава государства также утвердил закон-спутник, который распространяет режим налоговой тайны на передаваемые ФНС данные. Запрещается разглашение информации, устанавливаются строгие правила хранения и ответственность за утечку документов.

Заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш отметил важность нововведений.

«Режим налоговой тайны – это не просто формальность, так как он защищает бизнес от недобросовестной конкуренции и исключает утечку коммерчески значимых данных», – подчеркнул депутат.

Оба закона вступят в силу с 1 января 2027 года.

В июле Государственная дума приняла закон о мониторинге ценообразования продовольственных товаров.

В начале июня правительство России внесло в парламент данный проект для фиксации стоимости продукции от производства до прилавка.

Вскоре после этого премьер-министр Михаил Мишустин сообщил о масштабной проверке цепочек поставок социально значимых товаров.