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Путин подписал закон о мониторинге цен на продукты

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Президент Владимир Путин подписал закон о мониторинге цен на продовольственные товары.

Путин подписал закон о мониторинге цен на продукты
© РИА Новости

Документ позволяет федеральным ведомствам анализировать стоимость продуктов на каждом этапе цепочки поставок, чтобы оперативно реагировать на резкий рост цен, передает РИА «Новости».

Правительство определит перечень уполномоченных органов и список товаров, подлежащих контролю. Ведомства смогут получать от Федеральной налоговой службы данные о производителях, поставщиках и продавцах, включая информацию о доходах, расходах и прибыли. Эти сведения составляют налоговую тайну.

Глава государства также утвердил закон-спутник, который распространяет режим налоговой тайны на передаваемые ФНС данные. Запрещается разглашение информации, устанавливаются строгие правила хранения и ответственность за утечку документов.

Заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш отметил важность нововведений.

«Режим налоговой тайны – это не просто формальность, так как он защищает бизнес от недобросовестной конкуренции и исключает утечку коммерчески значимых данных», – подчеркнул депутат.

Оба закона вступят в силу с 1 января 2027 года.

В июле Государственная дума приняла закон о мониторинге ценообразования продовольственных товаров.

В начале июня правительство России внесло в парламент данный проект для фиксации стоимости продукции от производства до прилавка.

Вскоре после этого премьер-министр Михаил Мишустин сообщил о масштабной проверке цепочек поставок социально значимых товаров.