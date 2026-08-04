Путин подписал закон о легализации криптовалют в России

Президент России Владимир Путин подписал закон, который признаёт криптовалюты имуществом и создаёт правовую основу для их легального обращения в стране.

Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон вводит регулирование со стороны ЦБ, устанавливает лимиты для неквалифицированных инвесторов (до 300 тыс. рублей в год) и вступает в силу с 1 сентября 2026 года.

В конце июля Госдума России приняла закон о регулировании цифровых валют и цифровых прав в России.