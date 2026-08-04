В РФ через суд начнут лишать иностранных инвесторов права обратного выкупа акций

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, устанавливающий судебный механизм лишения иностранных инвесторов, покинувших российский рынок в 2022 году, права на обратный выкуп акций и долей в российских компаниях.

Закон регламентирует право иностранного инвестора на обратный выкуп акций и других объектов предпринимательской деятельности на территории России. Речь идет о тех иностранных инвесторах, которые покинули российский рынок после 22 февраля 2022 года. В их отношении вводится возможность лишения права обратного выкупа акций в судебном порядке.

Такой механизм будет распространяться на тех инвесторов, которые публично поддержали недружественные действия в отношении РФ и ее граждан, совершали действия, направленные на дискредитацию ВС РФ и госорганов страны. Также в перечень критериев включены действия, связанные с финансированием терроризма, публичные заявления о прекращении или приостановке работы в России и связанное с такими утверждением ненадлежащее исполнение своих обязанностей.

Кроме того, учитываться будут и параметры предполагаемой сделки об обратном выкупе акций. В частности, судебное лишение станет возможно, если цена обратного выкупа отклоняется от рыночной на 25% и более, а также, если текущий владелец вложил дополнительные средства в актив, в отсутствии которых деятельность компании могла прекратиться.

Как отмечается в тексте закона, устанавливаемые особенности обратного выкупа имеют целью защиту прав и законных интересов граждан РФ и юрлиц, а также обеспечение экономического суверенитета и экономической безопасности и не направлены на необоснованное ущемление прав и законных интересов иностранных граждан.

Закон вступает в силу со дня опубликования.