Путин ввел демпфер на импортное дизельное топливо

В России утвердили механизм компенсации для бизнеса при ввозе зарубежного дизельного топлива, аналогичный уже действующему для бензина. Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин.

Президент России Владимир Путин подписал закон, распространяющий демпферный механизм на импортное дизельное топливо, передает РИА «Новости». Соответствующий документ предусматривает субсидии бизнесу из государственного бюджета и уже опубликован на портале правовой информации.

Государство будет компенсировать разницу между ценой топлива с доставкой из Индии или Сингапура и внутренней оптовой ценой, если импорт окажется дороже российского. При ввозе дизельного топлива из Белоруссии коэффициент компенсации составит 0,9. Механизм заработает только в случае введения правительством запрета на экспорт дизеля, средних дистиллятов и авиакеросина.

Кроме того, с 1 июля 2026 года по 30 июня 2027 года планируется выплата демпфера по средним дистиллятам на внутреннем рынке. Закон также уточняет условия минимальной доли реализации топлива на бирже. Правительство определит случаи, когда норматив продаж будет учитывать объемы реализации по прямым договорам вне биржи. Новые правила вступают в силу со дня официального опубликования документа.

Как писала газета ВЗГЛЯД, месяцем ранее президент России Владимир Путин подписал закон о демпфере при импорте бензина. Для стабилизации внутреннего рынка правительство ввело временный запрет на экспорт дизельного топлива. Российские власти прорабатывали возможность расширения демпферных выплат на белорусское горючее.