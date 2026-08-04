Еще одна страна пошла на уступки США в вопросе российской нефти

Властям США удалось убедить еще одного покупателя российской нефти — Сирию — резко сократить ее закупки. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.

Главным условием снижения закупок российского сырья стала возможность отмены болезненной для сирийской экономики санкции. Речь идет о статусе государства — спонсора терроризма. Сирия находится в этом списке на протяжении последних нескольких десятилетий.

Подобный статус не позволяет ближневосточному государству закупать продукцию военного и двойного назначения за рубежом. Ограничения также включают запрет на поставки высокотехнологичных товаров, а также на возможность введения вторичных санкций в отношении компаний из третьих стран за торговлю с Сирией.

Ранее президенту США Дональду Трампу удалось под угрозой санкций убедить Индию ограничить закупки российского сырья. Целью такой тактики стало ограничение доходов РФ от экспорта энергоресурсов. В случае с Сирией Вашингтон, действуя подобным образом, также хочет ограничить политико-экономическое влияние России в регионе. В качестве альтернативы американские переговорщики предложили Дамаску активнее закупать сырье из США.