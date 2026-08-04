Российский рынок акций закрылся разнонаправленно

Индекс Мосбиржи по итогам основных торгов во вторник вырос на 0,29%, до 2 269,23 пункта, долларовый индекс РТС снизился на 1,02%, до 881,14 пункта. Курс юаня вырос на 1 копейку, до 11,95 рублей.

"Индекс Мосбиржи сегодня с переменным успехом двигался в середине диапазона 2 200-2 300 пунктов. Негативом выступило снижение цен на нефть, отчасти оно компенсировалось ослаблением рубля", - отметил эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Андрей Смирнов.

Рынок акций

"Акции "Соллерса" (+6,6%) выросли без новостей, но, скорее всего, драйвером их роста могли стать данные Ассоциации европейского бизнеса о том, что автомобильный рынок России в июле вырос на 0,3%, а сам эмитент показал динамику продаж в июле лучше рынка", - считает ведущий аналитик Freedom Global Наталья Мильчакова.

Лидерами снижения, по ее словам, стали обыкновенные акции "Мечела" (-5,6%), которые упали, по-видимому, после публикации слабой отчетности по РСБУ за первое полугодие 2026 года "Уральской кузницы", дочерней компании "Мечела".

Прогноз на 5 августа

В "БКС Мир инвестиций" ожидают, что в среду индекс Мосбиржи без новых вводных в части геополитики продолжит движение в диапазоне 2 200-2 300 пунктов. Краткосрочный прогноз по курсу рубля составляет 80-82 рубля за доллар и 11,8-12,1 рубля за юань.

Как считают во Freedom Global, в среду индекс Мосбиржи будет двигаться в диапазоне 2 200-2 300 пунктов. Прогноз по курсам доллара, евро и юаня составляет 80-82 рубля, 92-94 рубля и 11,8-12,2 рубля соответственно.

В "Цифра брокере" отмечают, что после восстановления индекса Мосбиржи примерно на 19% от июльских минимумов инвесторы могут перейти к фиксации прибыли. При этом поступление дивидендов "Сбербанка" на брокерские счета может удерживать рынок от более выраженного снижения. По оценке аналитика, индекс Мосбиржи может перейти к консолидации в диапазоне 2 180-2 280 пунктов. На валютном рынке рубль способен продолжить умеренное ослабление в границах диапазонов 11,8-12,2 рубля за юань, 79,5-82,5 рубля за доллар США и 92-94 рубля за евро.