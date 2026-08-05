Икра горбуши обвалилась в цене на 7% на фоне рекордного вылова

Стоимость икры горбуши в российской рознице снизилась на 7% по сравнению с показателями прошлого года. Как сообщается в Telegram-канале «Рыбного союза», средняя цена за килограмм этого продукта сейчас составляет 9,9 тыс. рублей, тогда как за икру свежего вылова 2026 года продавцы просят 15,8 тыс. рублей.

© Московский Комсомолец

В то же время остальные виды лососевой икры демонстрируют устойчивый рост цен. Икра нерки подорожала на 17% — до 11,4 тыс. рублей за килограмм, ее цена на продукцию нынешней путины достигает 14,7 тыс. рублей. Икра кеты прибавила 14%, ее средняя стоимость составляет 11,2 тыс. рублей, а за свежевыловленную рыбу — 16,3 тыс. рублей. Кижучья икра выросла в цене на 13%, теперь ее отпускная цена — 12,6 тыс. рублей.

Снижение стоимости горбуши эксперты союза связывают с динамикой промысла. Нарастающий вылов тихоокеанских лососей на Дальнем Востоке достиг 60 тыс. тонн. Более половины всего объема (55%) пришлось именно на горбушу — 33 тыс. тонн. Вылов кеты и нерки оказался практически равным: 13,7 тыс. и 13 тыс. тонн (22,8% и 21,7% соответственно). Доля чавычи составила лишь 146 тонн (0,2%), кижуча — 47 тонн (0,1%), симы — 43 тонны (0,1%).