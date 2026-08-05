Индекс Мосбиржи на вечерней сессии превысил 2 300 пунктов

Индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (IMOEX2) на вечерней торговой сессии превысил 2 300 пунктов впервые с 2 июля 2026 года года, свидетельствуют данные торговой площадки.

По данным на 19:00 мск, индекс Мосбиржи рос на 1,43%, до 2 301,65 пункта. К 19:10 мск индекс Мосбиржи ускорил рост и находился на уровне 2 301,85 пункта (+1,44%).

По итогам основной торговой сессии в среду индекс Мосбиржи вырос на 1,43%, до 2 301,65 пункта, долларовый индекс РТС - на 1,68%, до 895,93 пункта. Курс юаня вырос на 3,9 копейки и составил 11,99 рубля.