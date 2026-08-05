Россия нарастила доходы от удобрений после обвала поставок в ЕС

Россия резко сократила поставки удобрений в Евросоюз после введения дополнительных пошлин, но компенсировала потери ростом экспорта в другие страны. Крупнейшими покупателями российской продукции остаются США, Бразилия и государства Азии, пишет польское издание Farmer.pl.

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С января по май 2026 года страны ЕС импортировали из России 68,7 тыс. тонн азотных и комплексных удобрений. За тот же период предыдущего года объем поставок превышал 1,5 млн тонн. Таким образом, экспорт на европейский рынок сократился более чем в 20 раз.

Дополнительные пошлины на некоторые российские и белорусские удобрения начали действовать в Евросоюзе 1 июля 2025 года. Однако полного запрета на поставки ЕС не вводил. На первом этапе к базовой ставке в 6,5% добавили сбор в размере от 40 до 45 евро за тонну. Его планируют поэтапно повышать и к 2028 году довести до 430 евро за тонну, сообщает Еврокомиссия.

Сокращение продаж в Европе российские производители частично компенсировали поставками на другие рынки. За первые четыре месяца 2026 года стоимость экспорта удобрений в США достигла 820 млн долларов против 529 млн долларов годом ранее. Американский рынок стал крупнейшим направлением для российских азотных удобрений.

Поставки в Бразилию за тот же период выросли со 126 млн до 171 млн долларов. Экспорт в Сербию увеличился более чем втрое и приблизился к 60 млн долларов. Россия также сохранила значительные объемы торговли с Индией и другими крупными сельскохозяйственными рынками.

По итогам 2025 года США закупили российских азотных удобрений более чем на 1,3 млрд долларов. Общая стоимость мирового экспорта минеральных удобрений из России приблизилась к 18 млрд долларов. Годом ранее показатель составлял около 15,4 млрд долларов, пишет Farmer.pl. Таким образом, падение поставок в ЕС не привело к сокращению совокупной экспортной выручки российских производителей.