Американский сенат поддержал антироссийский законопроект, вызвавший раскол в конгрессе. Как сообщает РИА Новости, речь идет о санкциях против крупнейших торговых партнеров Москвы, однако решение может стать катастрофой для ведущих экспортеров США.

Документ, инициированный покойным сенатором Линдси Грэмом* (внесен в России в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), разрешает главе государства вводить пошлины до 500% на импорт из России и до 100% — из стран, закупающих ресурсы у Москвы. Reuters предупреждает, риск того, что проект застрянет в палате представителей, максимально высок. Аналитики же уверены, что инициатива вызовет всплеск инфляции в Штатах.

По оценкам Американской торговой палаты (AmCham), бизнес в США за четыре года потерял 200 миллиардов долларов из-за санкций, а новые запреты грозят еще более масштабными убытками. Пошлины сразу отразятся на внутренних ценах, а внешняя торговля сократится. Подорожают импортные комплектующие и товары, производственные цепочки нарушатся. Вторичные санкции сулят неприятности с Китаем и Индией, которые являются не только ключевыми покупателями ресурсов из РФ, но и важнейшими партнерами США.

«Наиболее уязвимы американские компании, зависящие от китайских компонентов, электроники, промышленного оборудования, фармацевтической продукции. В случае ограничений против Индии под удар попадет технологический, фармацевтический и сервисный бизнес США», — заявил партнер Capital Lab Евгений Шатов.

Неизбежен и быстрый ответ — такое уже было во время «торговой войны» с КНР. Тогда Пекин ограничил поставки редкоземельных металлов и магнитов, заблокировал ключевой сельхозэкспорт США, а также ввел экспортный контроль критических минералов. Сейчас Китай также сможет ударить по авиастроению, сельхозсектору, автопрому, «химии» и медоборудованию. Нельзя забывать и про мощный политический рычаг — госдолг США. Пекин владеет казначейскими облигациями почти на 700 млрд долларов.

«Дополнительный фактор риска — высокая концентрация производственных мощностей транснациональных компаний в Китае и Индии. Правительства этих стран могут влиять на действующие у них иностранные компании через усиление регуляторного контроля, налоги, ограничения на отдельные финансовые операции, включая репатриацию прибыли», — указывает доцент кафедры международного бизнеса РЭУ имени Плеханова Анастасия Прикладова.

Другой фактор — непредсказуемость для бизнеса в условиях внезапных ограничений. Пострадают банки, трейдеры и логистические компании. Для крупных международных компаний пошлины вызовут резкий рост дополнительных юридических и административных расходов.

Responsible Statecraft констатирует, что законопроект окажет на Россию и доходы Москвы ограниченное влияние — за более чем четыре года санкций страна адаптировалась к ним. США же окажутся главными проигравшими, ведь Вашингтон столкнется с удорожанием импорта, разрушением цепочек поставок и ответными мерами крупнейших торговых партнеров.

*внесен в России в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга