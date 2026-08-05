ЦБ Индии сохранил процентную ставку на уровне 5,25%

Комитет по денежно-кредитной политике Резервного банка Индии (РБИ) единогласно проголосовал за сохранение процентной ключевой ставки на уровне 5,25%, говорится в заявлении регулятора по итогам заседания. Ставка находится на минимуме с середины 2022 года.

Решение совпало с консенсусным прогнозом аналитиков, опрошенных Reuters.

Конфликт в Западной Азии (имея ввиду Ближний Восток — FM) продолжает создавать проблемы для мировой экономики, влияя на ключевые торговые пути и цепочки поставок, усиливая волатильность рынка и подавляя деловые настроения, говорится в пресс-релизе РБИ. Сохраняется неопределенность в торговле, поскольку США ввели новые пошлины. Глобальная экономическая обстановка становится все более нестабильной, констатирует регулятор. Прогнозируется замедление глобального роста, в то время как прогноз инфляции на 2026 год выше, чем в предыдущем году.

Потребительские цены в Индии в июне увеличились на 4,38% в годовом выражении, максимальными темпами с декабря 2024 года. Инфляция ускоряется восьмой месяц подряд, в мае она составляла 3,93%.

Общая инфляция немного превысила целевой показатель, как и ожидалось, однако фактическая инфляция за первый квартал осталась немного ниже прогнозов, отмечает РБИ. Рост в основном обусловлен ​​ценами на топливо и продукты питания, и «пока что признаков распространения ценового давления практически нет». РБИ прогнозирует, что пик инфляции придется на период с III квартала 2026 годо по 2027 годы. При этом RBI улучшил прогноз для инфляции на 2026 год, понизив его до 5% против ранее ожидавшихся 5,1%.

«Комитет решил сохранить нейтральную позицию, чтобы адекватно реагировать на макроэкономические события. Он будет сохранять бдительность и оставаться непоколебимым в своем стремлении привести инфляцию в соответствие с целевым показателем», — говорится в сообщении РБИ.