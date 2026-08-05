Склады Wildberries в Казахстане: что будет с ценами и сроками

Открытие складов Wildberries в Казахстане практически не отразится на конечной стоимости товаров для российских покупателей. Об этом заявил директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков, передает NEWS.ru.

По оценке специалиста, рост цен составит 0,5–2%. Увеличение сроков доставки коснется в основном крупногабаритных, тяжелых и хрупких товаров — мебели, бытовой техники, стройматериалов, где транспортные расходы выше.

При отгрузке из Казахстана доставка в Москву может занять на 1–3 дня больше, в Сибирь — до двух дней, на Дальний Восток — плюс 1–3 дня. Однако многое зависит от конкретного маршрута и наличия товара на российских складах.

Для Урала и Сибири эффект будет минимальным, а для центральной части страны увеличение сроков может оказаться более заметным, добавил Кабаков.

Ранее маркетплейс объявил о строительстве складов в Казахстане на фоне атак на свои логистические центры. Почти 260 тыс. кв. м в Алматы и Астане планируется запустить в первом квартале 2027 года.