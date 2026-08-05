Золотовалютные резервы Беларуси страны выросли за июль почти до $14,2 млрд

Финансовый регулятор Беларуси подтвердил 5 августа, что золотовалютные резервы республики увеличились за истекший месяц на $36,9 млн и на начало последнего месяца лета составили $14,193 млрд. При этом наибольшую долю в структуре международных резервных активов, уточнили БЕЛТА в руководстве Нацбанка РБ, занимают активы в иностранной валюте и монетарное золото.

© Российская Газета

Вместе с тем, эксперты Национального банка пояснили, что объем иностранной валюты в резервах на 1 августа составил $5,8089 млрд, увеличившись за июль на $35,3 млн, объем монетарного золота - $6,9809 млрд, уменьшившись на $1,4 млн.

Как ранее уже информировал "СОЮЗ", согласно целевым показателям денежно-кредитной политики, объем международных резервных активов РБ на конец текущего года должен составить не менее $9,2 млрд.