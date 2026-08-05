Россия нарастила экспорт шоколада на 18% за полгода

За шесть месяцев 2026 года за рубеж отгружено 82 тыс. тонн продукции на сумму $400 млн.

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С января по июнь 2026 года Россия нарастила экспорт шоколадных сладостей на 18% по сравнению с тем же периодом прошлого года. В денежном выражении выручка достигла $400 млн, сообщили в федеральном центре "Агроэкспорт".

— За первые 6 месяцев 2026 года (без учета данных по странам ЕАЭС за июнь) Россия поставила на зарубежные рынки порядка 82 тыс. тонн шоколадных кондитерских изделий на $400 млн, — передает ТАСС

В пятерку крупнейших импортеров вошли Казахстан — почти 124 млн долларов, Беларусь — более 72 млн долларов, Узбекистан — около 51 млн долларов, Кыргызстан — примерно 29 млн долларов и Азербайджан — свыше 27 млн долларов.

Рост зафиксирован по основным направлениям: в Казахстан — на 30%, в Беларусь — на 32%, в Узбекистан — на 19%, в Кыргызстан — на 18%. При этом в Турцию за шесть месяцев отгружено шоколадных изделий больше в натуральном выражении, чем за весь предыдущий год.

Ранее Россельхознадзор с 5 августа временно ограничивает транзит через Россию мяса и субпродуктов птицы из стран Евросоюза.