В России пшеница и ячмень подешевели на 8-14,5% за три недели

Стоимость пшеницы и ячменя на внутреннем рынке России с середины июля 2026 года из-за проблем со сбытом снизилась на 8-14,5%, за год - на 17,8-20,1%. Об этом пишет "Коммерсантъ".

Как сообщает газета со ссылкой на материалы "Прозерно", на 31 июля стоимость пшеницы третьего класса в европейской части России составила 13,5 тыс. рублей за тонну при покупке со склада или элеватора. Значение сократилось на 11,3% к 10 июля и на 17,8% год к году. Для пшеницы четвертого класса падение составило 14,5% и 20,1% соответственно, до 12,2 тыс. рублей за тонну. Фуражный ячмень в центре страны потерял 8% стоимости с 10 июля и 18,7% за год.

Источник издания на аграрном рынке заявил, что некоторые производители сейчас вынуждены продавать пшеницу по 8-9 тыс. рублей за тонну. Источник констатирует, что проблемы с реализацией урожая есть практически у всех компаний. Зерно и горох, по его данным, сейчас лежат на элеваторах. Отгрузки ведутся только в рамках форвардных контрактов с крупнейшими экспортерами.

Старший аналитик Центра ценовых индексов Екатерина Захарова рассказала "Коммерсанту", что снижение показывают в том числе и экспортные цены. В конце июня средняя стоимость пшеницы с поставкой из порта Новороссийск составила $230 за тонну. За неделю значение потеряло 2,5%, за год - 2,1%.