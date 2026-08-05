Насыщение заправок и осенние полевые работы. Ситуация на рынке топлива

Вице-премьер РФ Александр Новак поручил ответственным федеральным органам власти, руководству регионов и профильным компаниям продолжать скоординированное взаимодействие по обеспечению внутреннего рынка топлива, мониторингу ценообразования и обеспечению бесперебойных поставок нефтепродуктов конечным потребителям. Об этом говорится в сообщении правительства по итогам совещания по ситуации на рынке топлива.

Власти договорились с нефтяными компаниями, что они через региональных операторов будут постепенно насыщать в том числе и независимые заправки, сообщил Новак в эфире Первого канала. Он подчеркнул, что предприятия и нефтяные компании выделили все необходимые объемы топлива для осенних полевых работ.

ТАСС собрал основное о ситуации.

Совещание

Новак по итогам совещания по ситуации на рынке топлива поручил ответственным федеральным органам власти, руководству регионов и профильным компаниям продолжать скоординированное взаимодействие по обеспечению внутреннего рынка топлива, мониторингу ценообразования и обеспечению бесперебойных поставок нефтепродуктов конечным потребителям.Отмечается, что особое внимание было сосредоточено на топливоснабжении сельхозтоваропроизводителей и ходе поставок нефтепродуктов в рамках северного завоза.Поставки топлива аграриям продолжаются согласно потребностям отрасли, в рамках северного завоза осуществляется транспортировка топлива в рамках ранее принятых решений и утвержденных объемов, указывается в сообщении правительства.Кроме того, в ходе совещания представитель Минэнерго доложил о текущей ситуации на рынке нефтепродуктов, балансе производства и потребления по видам нефтепродуктов.ФАС сообщила о ценовой ситуации на рынке топлива в разрезе видов нефтепродуктов и регионов.Со стороны ведомства продолжается контроль за ценообразованием на топливо в регионах, при необходимости принимаются соответствующие меры, подчеркнули в кабмине.Также на совещании отдельно рассмотрели ситуацию на региональных рынках топлива ряда субъектов, в том числе Тверской, Тамбовской, Новосибирской и Нижегородской областей, а также республик Бурятия, Хакасия, Саха (Якутия) и Тыва, Алтайского края.

Заявления Новака

Власти договорились с нефтяными компаниями, что они через региональных операторов будут постепенно насыщать в том числе и независимые заправки, сообщил Новак в эфире Первого канала.Он также подчеркнул, что предприятия и нефтяные компании выделили все необходимые объемы топлива для осенних полевых работ.Новак сообщил "Вестям", что российские вертикально интегрированные нефтяные компании обеспечивают максимальные объемы производства, перенос сроков ремонтных работ.Также они отметил, что российские нефтяные компании снимают ограничения на отпуск топлива.

Ситуация на рынке топлива и принимаемые меры

30 июля правительство России ввело новый временный запрет на экспорт бензина, дизеля и других видов топлива до 31 января 2027 года.Решение приняли в целях поддержания стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке.Также кабмин приостановил до конца 2026 года действие специальных правил определения цены при госзакупках моторного топлива.Кроме того, правительство подписало постановление, направленное на обеспечение сельхозпроизводителей моторным топливом в необходимых объемах.Ранее Новак сообщал ТАСС, что в России сформирован достаточный объем топлива для обеспечения внутреннего рынка, но ажиотаж привел к росту спроса примерно на 20-30%.Он также отмечал, что меры правительства по стабилизации топливного рынка дают результат: в ряде регионов уже снимаются лимиты, растет число работающих заправок, очереди сокращаются.