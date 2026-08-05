Сибига заявил о просьбе Украины к соседним странам о транзите зерновых

Украина проводит консультации с европейскими странами по поводу транзита своей сельхозпродукции через их территорию и использовании их портовой инфраструктуры, чтобы компенсировать простой черноморских портов, через которые шел основной объем экспорта украинских зерновых. Об этом заявил и.о. министра иностранных дел Украины Андрей Сибига.

"Для нашей экономики это вызов. <...> Активизировали программу коридоров солидарности Европейского союза. Мы сейчас проводим активные консультации со всеми нашими соседями, с близкими нам странами, <...> чтобы таким образом расширить инфраструктуру, расширить необходимые условия, чтобы помочь Украине транспортировать зерно на рынки третьих стран. Речь идет про транзит через эти страны, как это было сделано в 2022 году наземными коридорами", - сказал Сибига.

Фрагмент его выступления приводит издание "Новости. Live". Он пояснил, что переговоры ведутся с Венгрией, Молдавией, Польшей, Румынией и Словакией.

С 22 июля порты Большой Одессы - Одесса, Черноморск и Южный - не приняли и не отправили ни одного иностранного грузового судна. Простой черноморских портов пришелся на разгар уборочной кампании. Украинские сельхозпроизводители вывозят свою продукцию через дунайские порты Измаил, Рени и Усть-Дунайск, румынский порт Констанца, а также по автомобильным и железным дорогам к западной границе страны.

По словам министра аграрной политики и продовольствия Украины Тараса Высоцкого, эти пути могут служить лишь временной мерой, но не долгосрочной альтернативой перевозкам через порты Большой Одессы. При этом они увеличивают затраты на доставку на $45-50 за тонну. Ситуацию для фермеров усугубляет рост цен на дизельное топливо и объявленное национальным оператором железных дорог "Укржелдорога" повышение на 30% тарифов на грузоперевозки. В результате для многих хозяйств доход от продажи зерна нового урожая не покрывает его себестоимости.