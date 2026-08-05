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Сибига заявил о просьбе Украины к соседним странам о транзите зерновых

ТАССиещё 1

Украина проводит консультации с европейскими странами по поводу транзита своей сельхозпродукции через их территорию и использовании их портовой инфраструктуры, чтобы компенсировать простой черноморских портов, через которые шел основной объем экспорта украинских зерновых. Об этом заявил и.о. министра иностранных дел Украины Андрей Сибига.

Сибига заявил о просьбе Украины к соседним странам о транзите зерновых
© ТАСС
"Для нашей экономики это вызов. <...> Активизировали программу коридоров солидарности Европейского союза. Мы сейчас проводим активные консультации со всеми нашими соседями, с близкими нам странами, <...> чтобы таким образом расширить инфраструктуру, расширить необходимые условия, чтобы помочь Украине транспортировать зерно на рынки третьих стран. Речь идет про транзит через эти страны, как это было сделано в 2022 году наземными коридорами", - сказал Сибига.

Фрагмент его выступления приводит издание "Новости. Live". Он пояснил, что переговоры ведутся с Венгрией, Молдавией, Польшей, Румынией и Словакией.

С 22 июля порты Большой Одессы - Одесса, Черноморск и Южный - не приняли и не отправили ни одного иностранного грузового судна. Простой черноморских портов пришелся на разгар уборочной кампании. Украинские сельхозпроизводители вывозят свою продукцию через дунайские порты Измаил, Рени и Усть-Дунайск, румынский порт Констанца, а также по автомобильным и железным дорогам к западной границе страны.

По словам министра аграрной политики и продовольствия Украины Тараса Высоцкого, эти пути могут служить лишь временной мерой, но не долгосрочной альтернативой перевозкам через порты Большой Одессы. При этом они увеличивают затраты на доставку на $45-50 за тонну. Ситуацию для фермеров усугубляет рост цен на дизельное топливо и объявленное национальным оператором железных дорог "Укржелдорога" повышение на 30% тарифов на грузоперевозки. В результате для многих хозяйств доход от продажи зерна нового урожая не покрывает его себестоимости.